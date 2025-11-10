Islamabad, sa kabila ng kabiguan ng negosasyon sa Istanbul, ay muling iginiit ang paglutas ng mga alitan sa Kabul

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan na sa kabila ng kabiguan ng mga kamakailang negosasyon sa pamahalaang Taliban sa Istanbul, determinado ang Islamabad na lutasin ang mga bilateral na alitan sa pamamagitan ng pag-uusap.
Inihayag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan na handa ang bansa na ipagpatuloy ang pag-uusap sa Kabul, sa kondisyon na maresolba ang mga isyung pangseguridad na, ayon sa ministeryo, ang naging dahilan ng kabiguan ng pinakahuling round ng negosasyon para sa isang permanenteng tigil-putukan.
Nagkita ang dalawang panig noong nakaraang Huwebes sa Istanbul upang pagtibayin ang tigil-putukan na napagkasunduan noong Oktubre 19 sa Qatar. Ang tigil-putukan ay ipinatupad matapos ang mga sagupaan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa, na ayon sa mga ulat, ay ang pinakamadugong labanan mula nang bumalik sa kapangyarihan ang Taliban sa Kabul noong tag-init ng 2021.
Gayunpaman, binigyang-diin ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan na natapos na ang negosasyon mula noong Biyernes.
Sa isang pahayag, sinabi ng ministeryo: “Ang Pakistan ay nananatiling determinado na lutasin ang mga bilateral na alitan sa pamamagitan ng pag-uusap, ngunit ang prayoridad ay dapat ibigay sa pangunahing alalahanin ng Pakistan—ang terorismong nagmumula sa Afghanistan.”
Dagdag pa sa pahayag, hiniling ng Pakistan sa pamahalaang Taliban na ibigay ang mga teroristang tinutukoy, ngunit paulit-ulit na tumanggi ang Taliban sa kadahilanang wala silang kontrol sa mga grupong ito.
Binigyang-diin ng Islamabad na sinumang magkubli, sumuporta, o magpondo sa mga terorista ay hindi maituturing na kaibigan ng Pakistan, at ang mga puwersang militar ng bansa ay nananatiling handang kumilos.
Nagpapatuloy ang tensyon
Ipinaliwanag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Pakistan na sa halip na tumugon sa pangunahing kahilingan ng Pakistan na pigilan ang paggamit ng teritoryo ng Afghanistan para sa mga pag-atake sa Pakistan, sinikap ng pamahalaang Taliban na umiwas sa anumang konkretong at mapapatunayang hakbang.
Idinagdag ng ministeryo na ang tanging layunin ng pamahalaang Taliban ay ang pansamantalang pagpapalawig ng tigil-putukan.
Ayon kay Zabihullah Mujahid, tagapagsalita ng pamahalaang Taliban, kahapon ay inakusahan niya ang panig ng Pakistan na sa panahon ng negosasyon ay sinubukang ipasa ang buong responsibilidad sa seguridad sa pamahalaan ng Afghanistan, habang hindi naman ito handang akuin ang responsibilidad para sa seguridad ng Afghanistan o ng sarili nito. Itinuro niya sa panig ng Pakistan ang dahilan ng kabiguan ng negosasyon.
Bilang tugon sa pagtaas ng mga pag-atake laban sa kanilang mga puwersa, hiniling ng pamahalaan ng Pakistan sa pamahalaang Taliban na tiyakin ang pagtigil ng suporta sa mga armadong grupo, lalo na sa Pakistani Taliban—isang grupong itinatanggi ng Kabul na pinapahintulutan nito.
Sa kabilang banda, binigyang-diin ng pamahalaang Taliban ang paggalang sa soberanya ng Afghanistan sa lahat ng teritoryo nito at inakusahan ang Islamabad ng pagsuporta sa mga armadong grupo laban sa kanilang bansa.
Dagdag pa rito, inakusahan ng Islamabad ang pamahalaang Taliban na nakikilahok sa mga aksyon na may suporta ng makasaysayang kaaway ng Pakistan—ang India—dahil sa lumalapit na ugnayan ng Kabul at New Delhi.
