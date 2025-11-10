Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinagtibay ng Senado ng Amerika ang panukalang batas sa pondo upang wakasan ang pinakamahabang shutdown ng pamahalaan sa kasaysayan, isang hakbang na may malalim na implikasyon sa politika, ekonomiya, at pamumuhay ng mamamayan.
Konteksto ng Shutdown
Ang shutdown ng pamahalaan ng Estados Unidos ay tumagal ng 40 araw, na nagsimula noong Oktubre at umabot hanggang Nobyembre 9, 2025. Ito ang pinakamahabang federal shutdown sa kasaysayan ng bansa, na nagdulot ng malawakang epekto:
Pagkaantala sa sahod ng libu-libong empleyado ng pamahalaan.
Pagkagambala sa mga serbisyo tulad ng food aid, transportasyon, at mga operasyon sa mga paliparan.
Pagtaas ng tensyon sa Kongreso, lalo na sa pagitan ng mga Demokratiko at Republikano.
Detalye ng Pagpasa ng Panukalang Batas
Noong Linggo ng gabi, Nobyembre 9, bumoto ang Senado ng 60-40 pabor sa panukalang batas sa pondo, na sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump at ng mga Republikano. Mahalaga ang boto ni Senador John Cornyn ng Texas, na naging decisive vote upang maabot ang kinakailangang bilang para maipasa ang panukala.
Nilalaman ng panukalang batas:
Pagpopondo sa pamahalaan hanggang Enero 30, 2026
Pagpapanumbalik ng SNAP (food stamps) hanggang FY2026
Nakapaloob ang tatlong full-year appropriations bills
Nakasaad ang isang boto sa Disyembre para sa Affordable Care Act subsidies.
Politikal na Implikasyon
Ang tagumpay ng panukalang batas ay bunga ng bipartisan negotiation sa pagitan ng ilang Demokratikong senador, mga Republikano, at ang White House. Bagamat hindi pa ito pinal, dahil kailangan pa itong aprubahan ng House of Representatives at pirmahan ni Pangulong Trump, ito ay malinaw na senyales ng:
Pagkakaisa sa gitna ng krisis, kahit pansamantala.
Pagbabago sa estratehiya ng GOP, na ngayon ay mas bukas sa kompromiso.
Pagkilos ng mga centrist Democrats, na nagsilbing tulay sa negosasyon.
Epekto sa Ekonomiya at Lipunan
Ang pagwawakas ng shutdown ay inaasahang magdadala ng:
Pagbabalik ng operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan.
Pagbawas sa kawalang-katiyakan sa merkado.
Pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng pagkaantala sa benepisyo.
Ngunit, ang pansamantalang kalikasan ng panukala (hanggang Enero 30 lamang) ay nangangahulugang maaaring muling harapin ng bansa ang parehong krisis kung walang pangmatagalang solusyon.
Pagsusuri at Pagtanaw sa Hinaharap
Ang shutdown na ito ay hindi lamang teknikal na isyu sa badyet. Isa itong salamin ng malalim na hidwaan sa pamahalaan—mula sa mga debate sa immigration, healthcare, at pondo para sa mga social programs. Ang kasalukuyang resolusyon ay maaaring:
Magbigay ng pahinga, ngunit hindi pa rin garantiya ng katatagan.
Magbukas ng pinto sa mas malawak na reporma, kung ang mga panig ay magpapatuloy sa negosasyon.
Maging batayan ng pananagutan, lalo na sa mga lider na may papel sa krisis.
