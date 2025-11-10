Nagpapatuloy ang marahas na sagupaan sa Al-Ram + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpapatuloy ang marahas na sagupaan sa Al-Ram, sa hilaga ng Jerusalem, kung saan binobomba ng mga puwersang Israeli ang mga kabataan gamit ang tear gas at stun grenades.
Lokasyon at Kalagayan
Ang Al-Ram, isang bayan sa hilagang bahagi ng sinakop na Jerusalem, ay naging sentro ng matinding tensyon sa mga nakaraang araw. Ayon sa mga ulat:
Isang 21-anyos na kabataang Palestino ang binaril ng mga puwersang Israeli sa al-Barid neighborhood ng Al-Ram habang sinusubukang tumawid sa separation wall.
Dalawang manggagawang Palestino ang nasaktan sa isang hiwalay na insidente ng pag-atake ng mga sundalo sa parehong bayan.
Mga kabataan sa Al-Ram ay patuloy na nakikipagsagupaan sa mga puwersang Israeli, na gumagamit ng tear gas, stun grenades, at live ammunition upang supilin ang mga protesta.
Mga Sanhi ng Sagupaan
Ang mga sagupaan ay bahagi ng mas malawak na alitan sa sinakop na West Bank at Jerusalem. Ilan sa mga dahilan:
Paglabag sa karapatang pantao: Ayon sa mga lokal na ulat, ang mga puwersang Israeli ay nagpapaputok ng bala nang walang provokasyon at hinaharangan ang mga ambulansya.
Pagpapalawak ng mga settlement: Sa kalapit na bayan ng Anata, sinira ng mga bulldozer ng Israel ang mga bahay ng mga Bedouin, bahagi ng kampanya para sa Judaization ng Jerusalem.
Pagtaas ng militarisasyon: Ang presensya ng mga armadong sundalo sa mga kalsada ay nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga sibilyan.
Epekto sa Komunidad
Ang patuloy na karahasan ay nagdudulot ng:
Pagkagambala sa buhay ng mga residente, lalo na sa mga kabataan na madalas na target ng mga pag-aresto at pag-atake.
Pagtaas ng tensyon sa rehiyon, na maaaring humantong sa mas malawak na alitan kung hindi maagapan.
Paglabag sa mga internasyonal na batas, ayon sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao.
Panawagan para sa Katarungan
Ang mga insidenteng ito ay muling nagpapakita ng pangangailangan para sa:
Pandaigdigang pagkilos upang pigilan ang karahasan at protektahan ang mga sibilyan.
Masusing imbestigasyon sa mga paglabag ng mga puwersang Israeli.
Pagkilala sa karapatan ng mga Palestino sa kanilang lupa, kalayaan, at dignidad.
