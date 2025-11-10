Dalawang malalakas na pagsabog ang yumanig sa bayan ng Houla sa timog Lebanon, na nagdulot ng pagbagsak ng ilang gusali at muling nagpaigting sa tens

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat mula sa Lebanese media, dalawang magkasunod na pagsabog ang naganap malapit sa bayan ng Houla, na matatagpuan sa hangganan ng timog Lebanon. Ang mga pagsabog ay:
Nagresulta sa pagbagsak ng ilang gusali, kabilang ang mga tirahan ng sibilyan.
Nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga residente, na agad na lumikas mula sa mga apektadong lugar.
Kasabay nito, iniulat ng Ministri ng Kalusugan ng Lebanon ang pagkamatay ng isang sibilyan sa bayan ng Houmine El Faouqa sa distrito ng Nabatieh, matapos tamaan ng isang Israeli airstrike sa kanyang pribadong sasakyan.
Reaksyon ng Pamahalaan ng Lebanon
Sa gitna ng mga insidenteng ito, muling iginiit ni Punong Ministro Nawaf Salam ang paninindigan ng pamahalaan:
“Hindi kami kailanman tatalikod sa aming pambansang soberanya,” aniya sa isang pahayag noong Linggo ng gabi.
Ipinahayag niya ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang itulak ang kumpletong pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon.
Konteksto ng Alitan
Ang mga pagsabog sa Houla ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-atake ng Israel sa timog Lebanon, sa kabila ng mga naunang kasunduan sa tigil-putukan:
Ayon sa mga ulat, mga drone ng Israel ang responsable sa apat na magkakasunod na pag-atake sa Houla noong Oktubre, kabilang ang pambobomba sa isang lokal na café.
Sa mga nakaraang buwan, daang-daang bahay at imprastraktura sa Houla at mga karatig-bayan ang nawasak sa mga operasyong militar ng Israel.
Mga Larawan mula sa Lugar
Narito ang ilang imahe mula sa Houla, timog Lebanon, na nagpapakita ng pinsala mula sa mga pagsabog at airstrike:
Image card displayed above — Makikita rito ang mga nasirang gusali, usok mula sa mga pagsabog, at mga residente sa gitna ng kaguluhan.
Panganib sa Rehiyon
Ang patuloy na karahasan sa timog Lebanon ay nagdudulot ng:
Pagtaas ng bilang ng mga sibilyang nasasaktan o namamatay
Pagkagambala sa pamumuhay ng mga lokal na komunidad
Paglala ng tensyon sa hangganan ng Israel at Lebanon, na maaaring humantong sa mas malawak na alitan kung hindi maagapan.
………….
328
Your Comment