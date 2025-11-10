Ang Israeli drone strike sa isang sasakyan sa kalsadang Al-Bissariyeh sa timog Lebanon + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Israeli drone strike sa isang sasakyan sa kalsadang Al-Bissariyeh sa timog Lebanon. Ang insidenteng ito ay bahagi ng patuloy na tensyon sa rehiyon, kung saan mga sibilyan ang madalas na naaapektuhan ng mga pag-atake.
Ipinapakita ng mga imahe ang:
Wasak na sasakyan matapos tamaan ng mga misil mula sa drone,
Pagkilos ng mga rescue teams sa lugar ng pagsabog,
Pagkagambala sa trapiko at takot sa mga residente sa paligid ng Al-Bissariyeh.
Makikita sa card sa itaas ang mga larawang nakalap mula sa mga ulat ng media. Ang ilan ay nagpapakita ng pag-alis ng mga labi ng sasakyan gamit ang bulldozer, habang ang iba ay dokumentado ang mga pinsala sa kalapit na imprastraktura.
Konteksto ng Pag-atake
Ayon sa mga ulat mula sa Anadolu Agency at Al Jazeera:
Isang Israeli drone ang nagpaputok ng tatlong misil sa isang pickup truck sa pagitan ng Al-Sawwaneh at Khirbet Selm sa distrito ng Bint Jbeil.
Isa pang sibilyan ang nasawi sa isang hiwalay na pag-atake sa kalsadang Houmine al-Fawqa–Hamila sa Nabatieh.
Ang mga drone ay lumipad nang mababa sa mga distrito ng Tyre, Nabatieh, at Iqlim al-Tuffah, na nagdulot ng malawakang takot sa mga paaralan at komunidad.
Epekto sa Rehiyon
Ang patuloy na drone strikes ay:
Nagpapalala sa tensyon sa hangganan ng Israel at Lebanon.
Nagdudulot ng pagkamatay at pinsala sa mga sibilyan.
Nagpapahirap sa mga lokal na awtoridad sa pagtugon sa krisis.
