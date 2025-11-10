Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing tinutulan ng Israel ang pag-deploy ng mga sundalong Turkish sa Gaza, sa kabila ng pagtulak ni Pangulong Donald Trump na bigyan ng papel ang Ankara sa hinaharap ng rehiyon.
Paninindigan ng Gabinete ng Israel
Ayon sa tagapagsalita ng gabinete ng Israel, hindi papayagan ng Tel Aviv ang presensya ng mga sundalong Turkish sa Gaza, kahit bilang bahagi ng isang internasyonal na puwersa. Kasabay nito, naglabas ng mapanirang pahayag si Defense Minister Israel Katz sa social media laban kay Pangulong Recep Tayyip Erdoğan ng Turkey:
Ipinapakita nito ang matinding pagtutol ng Israel sa anumang papel ng Turkey sa pamamahala ng Gaza, lalo na’t tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Papel ng Turkey sa Krisis
Pinangungunahan ng Ankara ang mga negosasyon para sa pagresolba ng krisis sa Rafah, kung saan maraming mandirigma ng resistance ang naipit sa mga tunnel. Tumutol ang Israel sa pagpapalaya sa kanila, ngunit nagsisikap ang Turkey na makamit ang kasunduan.
Inaasahang darating sa White House ang Foreign Minister ng Turkey bukas para sa mga opisyal na pag-uusap, bilang bahagi ng plano ng Ankara na maging aktibong kalahok sa muling pagbangon ng Gaza.
Papel ng Estados Unidos
Si Pangulong Donald Trump ay nagsusulong ng papel para sa Turkey sa hinaharap ng Gaza, kabilang ang posibilidad ng isang U.S.-backed international stabilization force. Ngunit ang pagtutol ng Israel ay nagpapakita ng pagkakahati sa mga kaalyado sa kung paano pamahalaan ang Gaza pagkatapos ng digmaan.
Mga Implikasyon
Ang banggaan ng posisyon ay may malawak na epekto:
Para sa Israel: Pagpapatibay ng kontrol sa seguridad ng Gaza at pagtanggi sa dayuhang impluwensya.
Para sa Turkey: Pagsubok sa kakayahang mamuno sa mga krisis sa rehiyon.
Para sa U.S.: Pagsubok sa kakayahang magbuo ng consensus sa mga kaalyado.
