Ang bansang Uzbekistan bilang “Hikaw ng Gitnang Asya”

Sa isang pahayag, sinabi ni Seyed Mohammad Atabak, Ministro ng Industriya, Mina at Kalakalan ng Iran, na:
Ayon sa kanya, ang pagtaas ng 58% sa bilateral trade ngayong taon ay patunay ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa.
Layunin ng Pagbisita sa Tashkent
Makipagpulong sa mga matataas na opisyal kabilang ang Punong Ministro at mga kalihim ng ekonomiya at industriya.
Alisin ang mga hadlang sa customs.
Pabilisin ang daloy ng kalakal at pamumuhunan.
Estratehikong Kooperasyon
Ang pagtaas ng kalakalan ay bunga ng:
Pagpapalawak ng mga ruta ng transportasyon sa pagitan ng Iran at Gitnang Asya.
Pagtuon sa mga produktong industriyal at mineral.
Pagpapalalim ng kooperasyong panrehiyon, lalo na sa ilalim ng mga inisyatibang tulad ng ECO (Economic Cooperation Organization).
Pagtanaw sa Hinaharap
Ang pinalakas na ugnayan sa Uzbekistan ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Iran upang:
Palawakin ang impluwensya sa Gitnang Asya.
Bawasan ang pag-asa sa mga daungan ng Persian Gulf.
Gamitin ang mga land-based trade corridors bilang alternatibo sa mga ruta ng dagat.
