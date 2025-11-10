Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa mga ulat mula sa Digital Information World at 21st Century Wire, ang pamahalaan ng Israel ay:
Nagpirma ng mga kontrata sa mga kumpanyang Amerikano upang gamitin ang AI tools gaya ng ChatGPT sa paghubog ng mga sagot at nilalaman na pabor sa Israel.
Naglaan ng $45 milyon para sa mga kampanyang digital, kabilang ang bayad na ads, influencer marketing, at pagbuo ng content para sa TikTok, YouTube, Instagram, at podcasts.
Nakipagkasundo sa mga tech platforms tulad ng Google, Meta, at X (dating Twitter) upang palaganapin ang mga mensaheng kontra sa mga ulat ng krisis sa Gaza.
Papel ng Influencers at Target Audience
Isa sa mga estratehiya ng kampanya ay:
Pagpapadala ng mga American influencers sa Israel, na pinondohan ng Ministry of Foreign Affairs ng Israel, upang magbahagi ng content na nagpapakita ng positibong imahe ng bansa.
Pag-target sa mga kabataang audience, lalo na sa mga platform kung saan sila aktibo, gamit ang mga content na may layuning baguhin ang pananaw sa mga isyu sa Gitnang Silangan.
Mga Kontrata at Diskarte
Isa sa mga pangunahing kontrata ay sa kumpanyang Clock Tower X, na may kaugnayan sa dating campaign manager ni Donald Trump. May halaga itong $6 milyon, at 80% ng content ay nakatuon sa kabataang audience.
Layunin ng mga kontrata na makamit ang hindi bababa sa 50 milyong impressions kada buwan, ayon sa mga dokumentong isinumite sa ilalim ng U.S. Foreign Agents Registration Act (FARA).
Mga Kritikal na Tanong
Ang paggamit ng AI sa propaganda ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa:
Ethics ng pagmanipula ng AI tools para sa layuning pampulitika.
Transparency sa mga kontrata at nilalaman na nililikha sa ilalim ng mga kampanyang ito.
Panganib ng misinformation at bias sa mga platform na ginagamit ng milyun-milyong tao.
