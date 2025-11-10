Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang app na “No Thanks” ay naging pangunahing kasangkapan sa pandaigdigang kampanya ng boycott laban sa mga produktong konektado sa Israel, na may higit sa 5 milyong download at lumalawak na suporta sa buong mundo.
Ano ang “No Thanks”?
Ang “No Thanks” ay isang mobile app na nilikha ng Palestinian software engineer na si Ahmed Bashbash, na nakabase sa Hungary. Inilunsad ito noong Nobyembre 13, 2023, kasunod ng pagkamatay ng kanyang kapatid sa isang airstrike sa Gaza. Layunin ng app na:
Tulungan ang mga mamimili na tukuyin at iwasan ang mga produktong konektado sa mga kumpanyang sumusuporta sa Israel.
Magbigay ng alternatibong listahan ng mga produkto na hindi sangkot sa okupasyon ng Palestine.
Itaguyod ang etikal na pamimili sa gitna ng krisis sa Gaza.
Sa loob lamang ng isang taon, umabot na ito sa mahigit 5 milyong download sa iOS at Android platforms.
Pandaigdigang Epekto ng Boycott Movement
Ang kampanya ng boycott ay pumasok sa bagong yugto:
Sa Europa, ilang malalaking retailer tulad ng Coop Alleanza sa Italya ay tumigil sa pagbebenta ng mga produktong Israeli at nagsimulang magbenta ng mga alternatibong produkto gaya ng Gaza Cola, bilang simbolikong suporta sa mga taga-Gaza.
Sa UAE, iniulat ang mahigpit na aksyon laban sa mga aktibistang anti-Zionist, na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng mga posisyon ng estado at damdamin ng publiko.
Paano Gumagana ang App?
Ang “No Thanks” ay gumagamit ng:
Barcode scanner upang agad matukoy kung ang isang produkto ay kabilang sa boycott list.
Regular na ina-update na database ng mga kumpanyang may direktang o hindi direktang koneksyon sa Israel.
User-submitted reports upang palawakin ang saklaw ng impormasyon.
Mas Malawak na Konteksto
Ang pagtaas ng paggamit ng app ay bahagi ng mas malawak na kilusan ng BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) na layuning:
Pilitin ang mga kumpanyang multinasyonal na putulin ang ugnayan sa mga aktibidad ng Israel sa mga sinakop na teritoryo.
Itulak ang mga pamahalaan at institusyon na kilalanin ang karapatan ng mga Palestino sa sariling pagpapasya.
Isang Digital na Paraan ng Pagtutol
Sa panahon ng digital na impormasyon, ang “No Thanks” ay naging makabagong anyo ng grassroots resistance—isang paraan upang ang mga mamimili ay makilahok sa pandaigdigang adbokasiya sa pamamagitan ng kanilang araw-araw na pamimili.
Kung nais mong malaman kung paano gamitin ang app, o kung interesado kang makita ang listahan ng mga kumpanyang kabilang sa boycott, masaya akong tumulong.
