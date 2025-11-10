Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Abu Muhammad al-Julani, dating lider ng Al-Qaeda at HTS, ay muling lumitaw sa eksena bilang pansamantalang pangulo ng Syria—isang rebranding na sinasabing isinulong ng mga kanluraning kapangyarihan, lalo na ng UK at US.
Mula Terorista Patungong Pangulo: Isang Rebranding
Ayon sa mga ulat mula sa PressTV, si Abu Muhammad al-Julani (kilala rin bilang Ahmad al-Sharaa) ay dating pinuno ng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), isang militanteng grupo na may ugnayan sa Al-Qaeda. Noong nakaraan, may $10 milyong reward para sa kanyang pagkakahuli.
Ngayon, siya ay:
Nakikipaglaro ng basketball sa mga opisyal ng militar ng Amerika.
Nakikipagpulong sa mga opisyal ng White House.
Nagsusuot ng suit at purple na kurbata, at sinasabing nagtataguyod ng kapayapaan.
Ang kanyang pagbisita sa Washington noong Nobyembre 2025 ay ikalawa sa loob ng ilang buwan, kasunod ng kanyang pagdalo sa UN General Assembly sa New York noong Setyembre.
“Kar, Kar-e Englisiha Ast” – Isang Lumang Kasabihan, Isang Bagong Konteksto
Ang kasabihang Persian na “Kar, Kar-e Englisiha Ast” (“Gawa ito ng mga Ingles”) ay muling nabuhay sa diskurso ng media, lalo na sa konteksto ng biglaang pag-angat ni Julani. Ayon sa Consortium News:
Ang British NGO na Inter-Mediate at dating US Ambassador na si Robert Ford ay may papel sa pag-rebrand ni Julani bilang “moderate leader”.
Ang mga kanluraning media ay nagpakita ng positibong imahe ng HTS, sa kabila ng mga dating ugnayan nito sa Al-Qaeda at ISIS.
May mga ulat na ang NATO at Israel ay may papel sa pagbagsak ng pamahalaan ni Bashar al-Assad, na nagbigay daan sa paglitaw ni Julani bilang lider.
Mga Tanong sa Legitimacy at Moralidad
Ang biglaang pagbabagong-anyo ni Julani ay nagdudulot ng mga tanong:
Paano naging katanggap-tanggap ang dating terorista sa mga kanluraning pamahalaan?
Ano ang papel ng mga intelligence networks sa kanyang pag-angat?
Paano ito nakaaapekto sa pananaw ng mga mamamayan ng Syria at ng rehiyon?
Ang kanyang paggamit ng pangalan na Ahmad al-Sharaa ay bahagi ng strategic rebranding upang ihiwalay ang kanyang imahe mula sa nakaraan.
