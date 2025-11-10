Iran at Oman: Magkatuwang sa Pagpapaunlad ng Marine Tourism at Kalusugan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa ika-26 na Pangkalahatang Asembleya ng United Nations World Tourism Organization sa Riyadh, nagtagpo sina Seyyed Reza Salehi Amiri, Ministro ng Pamanang Kultural, Turismo, at Sining ng Iran, at Salem bin Mohammed Al-Mahrouqi, Ministro ng Pamanang Kultural at Turismo ng Oman, upang palalimin ang ugnayan sa larangan ng turismo.
Binigyang-diin ni Salehi Amiri ang pambansang estratehiya ng Iran sa ekonomiyang nakatuon sa dagat, partikular sa Persian Gulf. Aniya, ang marine tourism ay hindi lamang susi sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi daan din sa mas malalim na ugnayang kultural at makatao sa pagitan ng Iran at Oman.
Tatlong Panukalang Kooperasyon
Iminungkahi ni Salehi Amiri ang tatlong konkretong hakbang upang pasiglahin ang turismo sa pagitan ng dalawang bansa:
1. Pagtaas ng bilang ng direktang flight mula 12 patungong 60 kada linggo sa pagitan ng Iran at Oman.
2. Pagsasagawa ng car tourism rally at mga kultural na kaganapan na magpapalalim sa ugnayan ng mga mamamayan.
3. Pag-oorganisa ng magkabilang panig na tourism exhibitions sa Tehran at Muscat upang ipakita ang mga natatanging atraksyon at potensyal ng bawat bansa.
Imbitasyon para sa Mas Malawak na Ugnayan
Sa pagtatapos ng pulong, iniimbitahan ni Salehi Amiri ang Ministro ng Oman na dumalo sa Tehran International Tourism Exhibition sa buwan ng Bahman (Pebrero), upang personal na masaksihan ang mga bagong proyekto at kapasidad ng turismo ng Iran.
