Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng al-Akhbar, pinalalakas ng Israel at Estados Unidos ang kampanyang laban sa Iran-hysteria sa Latin America, gamit ang mga alegasyon ng terorismo at operasyon sa rehiyon upang ipinta ang Tehran bilang banta sa seguridad.
Latin America bilang Bagong Larangan ng Iran-Hysteria
Ayon sa pahayagang Lebanese na al-Akhbar, ang Latin America ay naging bagong entablado ng propaganda laban sa Iran, kung saan:
Washington at Tel Aviv ay nagsimula ng mas malawak na mga hakbang upang ipinta ang Iran bilang banta sa rehiyon.
.Layunin ng kampanya ang paglikha ng takot sa mga pamahalaan ng Latin America at pagpapalakas ng impluwensyang panseguridad ng U.S. at Israel.
Mga Alegasyon ng Operasyon at Terorismo
Binanggit ng ulat ang mga sumusunod na alegasyon:
Mga opisyal ng intelihensiya ng U.S. ay nagbabala na ang Iran ay may mga network para sa operasyon sa labas ng bansa, partikular sa Latin America.
Ginagamit umano ng Tehran ang Venezuela bilang logistics base, bagay na matagal nang pinagtatalunan sa mga ulat ng U.S. State Department.
Iniuugnay ng U.S. at Israel ang Iran sa umano’y pagpatay sa Israeli ambassador sa Mexico, isang insidente na hindi pa napatutunayan ngunit ginagamit bilang bahagi ng kampanyang propaganda.
Diskarte sa Pagpapalakas ng Imahe ng Banta
Ayon sa al-Akhbar, ang mga alegasyong ito ay bahagi ng:
Isang lumalawak na diskarte sa media at diplomasiya upang palakasin ang naratibo ng Iran bilang destabilizing force.
Pagpapalawak ng geopolitical reach ng Israel at U.S. sa mga rehiyong malayo sa Gitnang Silangan.
Pagpapalakas ng mga alyansa sa Latin America upang pigilan ang impluwensya ng Iran, lalo na sa mga bansang tulad ng Venezuela, Bolivia, at Nicaragua.
Konteksto mula sa Ibang Ulat
Ayon sa AS/COA at INSS noong Hunyo 2025:
Ang Iran ay may matagal nang ugnayan sa ilang bansang Latin America, kabilang ang Venezuela, Cuba, at Bolivia.
Ang mga bansang ito ay nagbigay ng plataporma para sa diplomatikong kooperasyon, energy deals, at humanitarian aid.
Ngunit ang U.S. at Israel ay nagbabala sa posibleng paggamit ng mga ugnayang ito para sa covert operations, kabilang ang cyber warfare at intelligence gathering.
Pagtanaw sa Hinaharap
Ang kampanyang ito ay may potensyal na:
Magpalala ng tensyon sa pagitan ng Iran at mga bansang Latin American.
Magdulot ng pressure sa mga pamahalaan upang pumili ng panig sa pagitan ng U.S.–Israel bloc at Iran.
.Magbukas ng bagong yugto ng proxy diplomacy, kung saan ang mga bansang Latin America ay maaaring gamitin bilang arena ng geopolitical competition.
