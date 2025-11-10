Pag-atake sa West Bank: Pahayag ng Hamas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa Hamas, ang marahas na pag-atake ng mga Israeli settlers sa mga magsasaka at mamamahayag sa West Bank ay nagpapakita ng tunay na mukha ng rehimeng Zionista, habang tumitindi ang panawagan para sa aksyong pandaigdig laban sa patuloy na karahasan.
Si Abdulrahman Shadid, miyembro ng Hamas, ay naglabas ng pahayag noong Lunes na:
Tinawag ang mga pag-atake ng mga Israeli settlers sa mga magsasaka at mamamahayag bilang krimen.
Inilarawan ang rehimeng Zionista bilang pasista at mapang-abuso, na nagbibigay ng proteksyon sa mga grupong criminal.
Nanawagan sa komunidad internasyonal na kumilos upang pigilan ang rehimeng patuloy na lumalabag sa mga batas at kasunduan sa buong mundo.
Datos ng Karahasan: Ulat ng UN at Media
Ayon sa mga ulat:
Mahigit 260 pag-atake ng mga settlers ang naitala sa West Bank noong Oktubre 2025, ang pinakamataas sa loob ng halos dalawang dekada.
- 17 katao ang nasaktan, kabilang ang mga Palestinian farmers, foreign activists, at mamamahayag mula sa Reuters at iba pang media outlets.Mahigit 4,000 punong olibo ang sinira, sa gitna ng olive harvest season, na karaniwang panahon ng pagtaas ng karahasan sa mga komunidad ng Palestinian.
Reaksyon mula sa Loob ng Israel
Kahit sa loob ng Israel, may mga opisyal na nagpahayag ng pagkabahala:
Si Yair Lapid, dating Punong Ministro at kasalukuyang senior figure ng oposisyon, ay tinuligsa ang pagtaas ng karahasan at tinawag itong “kahihiyan para sa gabinete ni Netanyahu”.
Ang kanyang pahayag ay nagpapakita ng pagkakahati sa loob ng pamahalaan sa kung paano tinatrato ang mga insidente ng karahasan sa West Bank.
Panawagan para sa Pandaigdigang Aksyon
Ang Hamas ay nananawagan sa:
United Nations at mga pandaigdigang institusyon na kumilos upang pigilan ang karahasan.
Media at civil society na itampok ang mga paglabag sa karapatang pantao.
Pagpapalakas ng proteksyon sa mga Palestinian communities, lalo na sa panahon ng ani at mga lokal na aktibidad.
Konklusyon
Ang mga insidente sa West Bank ay hindi lamang lokal na alitan—ito ay bahagi ng mas malawak na sistematikong kampanya ng pananakot at displacement, ayon sa Hamas at mga ulat ng UN. Ang pagtaas ng karahasan ay nagdudulot ng mas matinding panawagan para sa pandaigdigang pagkilos, hustisya, at proteksyon sa mga sibilyan.
