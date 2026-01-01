Video | Maringal na Pagpupugay ng Mamamayan ng Yasuj sa Yumao at Martir na Guwardiya ng Hangganan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- 1st Lt. “Rahim Majidi-Mehr”
Kahapon, buong dangal na inihatid ng mga mamamayan ng Yasuj, sa pamamagitan ng kanilang masigla at nagkakaisang pagdalo, ang labi ng martir na guwardiya ng hangganan na si First Lieutenant. Rahim Majidi-Mehr sa kanyang huling hantungan.
Ang marangal na martir na ito ay nagbuwis ng buhay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagmamatyag at pagkontrol sa hangganan ng Baneh, matapos harapin ang matinding bagyo ng niyebe at napakahirap na kondisyon ng panahon sa lugar, alang-alang sa seguridad at kapayapaan ng bansa.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang maringal na pagdadalamhati at pakikiisa ng mamamayan ng Yasuj ay malinaw na sumasalamin sa malalim na pagpapahalaga ng lipunan sa sakripisyo ng mga tagapagtanggol ng bansa. Ang pagkamartir ni 1st Lt. Rahim Majidi-Mehr ay hindi lamang bunga ng tungkuling militar, kundi isang malinaw na halimbawa ng ganap na pag-aalay ng sarili para sa kolektibong seguridad at kapakanan ng sambayanan.
Ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang madalas na hindi nakikitang panganib na kinahaharap ng mga guwardiya ng hangganan—hindi lamang mula sa banta ng karahasan, kundi pati sa matitinding hamon ng kalikasan. Sa ganitong konteksto, ang pagkilala at paggalang ng publiko ay nagsisilbing mahalagang anyo ng panlipunang pasasalamat at pambansang alaala para sa mga nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod.
