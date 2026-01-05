Video | Suporta ng Israel sa mga Kaguluhan sa Iran / Netanyahu: “Maaaring Ito na ang Sandaling Inaako ng Bayan ng Iran ang Kanilang Kapalaran”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Balitang Pandaigdig at Pampulitika
Kasabay ng mga kaguluhan sa Iran, ipinahayag ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ang sumusunod:
“Ang pamahalaan ng Israel, ang Estado ng Israel, at ang aking patakaran—kami ay nakahanay sa pakikibaka ng mamamayang Iranian at sa kanilang mga hangarin para sa kalayaan, paglaya, at katarungan. Lubos na posible na tayo ay nasa isang sandali ngayon kung saan inaako ng mamamayan ng Iran ang kanilang kapalaran sa sarili nilang mga kamay.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Ang pahayag ni Netanyahu ay malinaw na halimbawa ng hayagang pakikialam sa panloob na usapin ng isang soberanong estado. Bagama’t binalot sa wika ng “kalayaan” at “katarungan,” ang ganitong mga pahayag mula sa isang dayuhang lider—lalo na mula sa isang estadong may mahabang kasaysayan ng tensiyon at hidwaan sa Iran—ay nagdudulot ng seryosong mga tanong sa lehitimasyon at motibo ng naturang pakikilahok.
Sino si Netanyahu upang Manghimasok?
Mula sa pananaw ng pandaigdigang batas at soberanya ng estado, si Netanyahu ay:
Hindi opisyal ng Iran,
Hindi halal ng mamamayang Iranian, at
Walang mandato o awtoridad na magsalita o kumilos sa ngalan ng panloob na pulitikal na usapin ng Iran.
Ang mga kaguluhan sa Iran—gaano man kaliit o limitado ang saklaw—ay nananatiling panloob na usapin ng bansa, na dapat lutasin sa loob ng balangkas ng sariling batas, institusyon, at pampulitikang proseso ng Iran.
Interbensiyong Pampulitika at “Narrative Warfare”
Ang ganitong uri ng pahayag ay mas mauunawaan bilang bahagi ng:
1. Digmaan ng mga naratibo (narrative warfare) na naglalayong impluwensiyahan ang opinyong pandaigdig;
2. Pagpapahina sa lehitimasyon ng pamahalaang Iranian sa mata ng internasyonal na komunidad; at
3. Pagpapalakas ng panlabas na presyur sa pamamagitan ng retorikang moral at ideolohikal.
Konklusyon
Ang tanong na “Sino si Netanyahu upang manghimasok?” ay hindi lamang retorikal kundi lehitimong pampulitikang tanong. Sa pamantayan ng soberanya at pandaigdigang ugnayan, walang karapatan ang sinumang dayuhang lider—lalo na ang pinuno ng isang kaaway na estado—na angkinin o idirekta ang kapalaran ng ibang bayan.
Sa ganitong konteksto, ang pahayag ni Netanyahu ay mas naglilingkod sa estratehikong interes ng Israel kaysa sa tunay na kapakanan ng mamamayang Iranian, at malinaw na nagpapakita ng hangganan sa pagitan ng lehitimong pagmamalasakit at tahasang panghihimasok sa panloob na usapin ng isang bansa.
