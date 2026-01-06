Si Maduro ay sa Hukuman ng New York: Itinuturing Ko ang Aking Sarili Bilang Isang Bilanggong Pandigma

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Nicolás Maduro, Pangulo ng Venezuela, na ayon sa ulat ay dinukot kasunod ng paglusob ng Estados Unidos sa Caracas at sapilitang inilipat sa New York, ay humarap sa isang pagdinig sa hukuman kaugnay ng mga paratang ng pagpupuslit ng ilegal na droga laban sa kanya at sa kanyang asawa. Mariin niyang iginiit ang kanyang kawalang-sala at tinanggihan ang lahat ng ibinibintang sa kanya.
Sa loob ng hukuman, ipinahayag ni Maduro na siya ang kasalukuyang Pangulo ng Venezuela at na itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang bilanggong pandigma. Binanggit naman ng kanyang abogado na ang kanyang kliyente ay hindi pa ganap na nakaaalam ng detalye ng sakdal, kaya’t sa kasalukuyan ay walang ihahaing kahilingan para sa pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng piyansa. Gayunman, nilinaw na ang karapatang ito ay pinananatili para sa mga susunod na yugto ng proseso.
Maikling Expanded Analytical Commentary Series
1️⃣ Usaping Soberanya at Pandaigdigang Batas
Ang pahayag ni Maduro na siya ay isang bilanggong pandigma ay may malalim na implikasyon sa larangan ng international law, partikular sa usapin ng soberanya ng estado at ang legalidad ng sapilitang pag-aresto at paglilipat ng isang nakaupong pinuno ng estado.
2️⃣ Pulitikal laban sa Kriminal na Proseso
Ipinapakita ng kasong ito ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng prosesong hudisyal at hidwaang pampulitika. Ang pagtanggi ni Maduro sa mga paratang ay naglalayong ilarawan ang kaso bilang isang pampulitikang hakbang sa halip na isang purong usaping kriminal.
3️⃣ Estratehiyang Legal
Ang desisyon ng depensa na huwag munang humiling ng piyansa ay maaaring ituring na isang maingat na estratehiyang legal, na nagbibigay-daan sa masusing pagsusuri ng sakdal at sa paghahanda ng mas matibay na depensa sa mga susunod na pagdinig.
4️⃣ Pandaigdigang Reperkusyon
Ang kasong ito ay inaasahang magkakaroon ng malawak na epekto sa ugnayang diplomatiko, lalo na sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos, at maaaring magsilbing huwaran sa mga susunod na kaso na may kinalaman sa mga pinunong pampulitika at hurisdiksiyong internasyonal.
..........
328
Your Comment