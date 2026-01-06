Video | Panunumpa ng Pansamantalang Pangulo ng Venezuela sa Gitna ng Boykot ng Oposisyon | Emosyonal na Mensahe ng Anak ni Maduro tungkol sa Pagbabali

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat Pampulitika | Estilong Pangmidya
Si Delcy Rodríguez, Pangalawang Pangulo ng Venezuela, ay nanumpa bilang Pansamantalang Pangulo sa isang sesyon ng Pambansang Asamblea noong Lunes ng gabi. Sa kanyang panunumpa, binigyang-diin niya ang kanyang pangakong “gampanan ang tungkulin sa ngalan ng lahat ng mamamayang Venezuelan” at ipinahayag ang kahandaan ng kanyang pamahalaan na makipagtulungan sa Washington. Isinagawa ang seremonya sa kabila ng boykot ng malaking bahagi ng oposisyon, partikular ng paksyong pinamumunuan ni Machado, isang tumanggap ng Gantimpalang Nobel, habang nananatiling malalim ang pagkakahati-hati ng pulitikal na kalagayan sa bansa.
Sa gilid ng nasabing seremonya, tumanggap ng malawak na pansin ang emosyonal na talumpati ng anak ni Nicolás Maduro sa loob ng Pambansang Asamblea. Sa isang makasagisag at makasaysayang pananalita, kanyang binigyang-diin ang mga temang pagbabalik, paglaban, at pambansang identidad, sa pagsasabing: “Ibabalik ka namin sa Inang Bayan at muli ka naming yayakapin.” Inilarawan niya si Maduro hindi bilang isang pansamantalang lider, kundi bilang bahagi ng isang “makasaysayang henerasyon para sa dangal ng mamamayan.” Sa pagtukoy sa isang makasaysayang tunggalian, kanyang iginiit: “Sila ay Monroe, ngunit kami ay si Simón Bolívar.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Lehitimasyon at Pulitikal na Konsenso
Ang panunumpa ni Delcy Rodríguez ay sumasalamin sa pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang institusyonal na lehitimasyon sa kabila ng kawalan ng malawak na pulitikal na konsenso. Ang boykot ng oposisyon ay nagpapakita ng patuloy na hamon sa pambansang pagkakaisa.
2️⃣ Retorika ng Pakikipagtulungan sa Pandaigdigang Antas
Ang pahayag ng kahandaang makipagtulungan sa Estados Unidos ay maaaring ituring na isang estratehikong mensahe na naglalayong bawasan ang tensiyong diplomatiko at magbukas ng bagong yugto sa ugnayang panlabas ng Venezuela.
3️⃣ Simbolismo ng Talumpati ng Anak ni Maduro
Ang emosyonal at makasagisag na wika ng anak ni Maduro ay nagsisilbing retorikal na instrumento ng mobilisasyong pampulitika, na inuugnay ang kasalukuyang krisis sa mas malawak na naratibo ng kasaysayan, paglaban, at pambansang dangal.
4️⃣ Kasaysayan bilang Larangan ng Pulitikal na Diskurso
Ang paghahambing sa Monroe Doctrine at kay Simón Bolívar ay nagpapakita kung paano ginagamit ang kasaysayan bilang balangkas ng kontemporaryong tunggalian, na naghahati sa diskurso sa pagitan ng impluwensiyang panlabas at soberanyang panrehiyon.
