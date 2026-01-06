Pagbubunyag sa Paniniktik ng United Arab Emirates para sa Israel at Plano ng Pagtatayo ng Base Militar sa Hangganan ng Saudi Arabia

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat Pampulitika at Panseguridad | Estilong Pangmidya
Isang mapagkakatiwalaang Arabong pinagmulan ang nag-ulat ng paglalantad ng mga dokumento ng paniniktik ng United Arab Emirates (UAE) para sa rehimeng Zionista, partikular kaugnay ng mga operasyon sa Qatar at Gaza. Ang mga dokumentong ito, na iniuugnay sa Ministri ng Impormasyon ng UAE, ay nagpapakita na ang Abu Dhabi ay nagsagawa ng paniniktik para sa Tel Aviv sa panahon ng pag-atake ng Israel laban sa Gaza. Ayon sa ulat, si Benjamin Netanyahu ay gumamit ng isang utos at mapanlait na pananalita sa kanyang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng UAE.
Dagdag pa rito, isiniwalat na sa loob ng dalawang taong digmaan sa Gaza, ang UAE ay nagpatatag ng mga selulang paniniktik na konektado sa Mossad sa loob ng Qatar at ipinatupad ang mga direktiba ng rehimeng Zionista laban sa Gaza.
Iniulat din ng mga mapagkukunang pangbalita na ang UAE ay nasa yugto ng pagpaplano ng pagtatatag ng isang base militar sa lugar na tinatawag na “Aradah”, malapit sa hangganan ng Saudi Arabia. Ayon sa mga pagtataya, ang nasabing pasilidad ay maaaring maglaman ng mahigit 800 sundalong Israeli, isang hakbang na inaasahang magpapalakas sa presensiyang militar ng Israel sa rehiyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Panrehiyong Seguridad at Lihim na Alyansa
Ang mga isiniwalat na dokumento ay nagpapahiwatig ng malalim at sistematikong kooperasyong panseguridad sa pagitan ng UAE at Israel, na lumalampas sa antas ng diplomatikong normalisasyon at pumapasok sa larangan ng aktibong intelihensiya at operasyong militar.
2️⃣ Qatar at Gaza bilang Sentro ng Operasyon
Ang pag-uulat hinggil sa presensiya ng mga selulang konektado sa Mossad sa Qatar ay nagpapakita ng paglawak ng larangan ng paniniktik ng Israel, gamit ang mga kaalyadong estado upang palawakin ang impluwensiya nito laban sa Gaza.
3️⃣ Diskurso ng Kapangyarihan at Asimetriya
Ang inilalarawang mapang-utos at mapanlait na tono ni Netanyahu sa pakikitungo sa Abu Dhabi ay nagpapakita ng isang asimetriya ng kapangyarihan sa ugnayang ito, kung saan ang Israel ang lumilitaw na dominanteng aktor sa paggawa ng desisyong panseguridad.
4️⃣ Militarisasyon ng Gulpo
Ang planong pagtatayo ng base militar malapit sa hangganan ng Saudi Arabia ay maaaring magdulot ng malalim na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, at magpalala ng tensiyon sa Gitnang Silangan sa pamamagitan ng pinalakas na presensiyang militar ng Israel sa Gulpo.
..........
328
Your Comment