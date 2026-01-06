Opisyal na Pahayag | Ulat sa Seguridad at Pambansang Depensa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Babala ng Kalihiman ng Konseho ng Depensa: Ang Pagpapatuloy ng Mapusok at Mapanghasik na Pag-uugali ay Haharapin ng Tiyak at Angkop na Tugon
Ang Kalihiman ng Konseho ng Depensa ng Islamikong Republika ng Iran ay naglabas ng isang opisyal na pahayag na mariing kumukondena sa paglala ng mapanirang pananalita, pagbabanta, at mapanghimasok na pahayag laban sa bansa. Binigyang-diin sa pahayag na:
Ang seguridad, kasarinlan, at teritoryal na integridad ng Iran ay isang hindi malalabag na pulang linya, at anumang uri ng agresyon o pagpapatuloy ng mga pag-uugaling pagalit ay haharapin ng angkop, matatag, at mapagpasyang tugon.
Sa balangkas ng lehitimong pagtatanggol, iginiit ng Islamikong Republika ng Iran na hindi nito nililimitahan ang sarili sa pagtugon lamang matapos ang aktwal na pag-atake, at itinuturing ang mga kongkretong palatandaan ng banta bilang mahalagang bahagi ng pambansang ekwasyong panseguridad.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
1️⃣ Doktrina ng Pulang Linya sa Seguridad ng Estado
Ang pahayag ay nagpapakita ng malinaw na posisyon ng Iran hinggil sa doktrinang panseguridad, kung saan ang soberanya at teritoryal na integridad ay itinuturing na ganap na hindi maaaring ikompromiso.
2️⃣ Preventive Self-Defense bilang Diskurso
Ang pagbibigay-diin na hindi lamang reaktibo ang pagtatanggol ng Iran ay nagpapahiwatig ng isang preventive o anticipatory defense framework, kung saan ang mga senyales ng banta ay maaari nang magsilbing batayan ng aksiyong panseguridad.
3️⃣ Mensaheng Panrehiyon at Pandaigdigan
Ang pahayag ay hindi lamang panloob na babala kundi isang estratehikong mensahe sa mga panrehiyon at pandaigdigang aktor, na ang patuloy na presyur, retorika ng pagbabanta, o pakikialam ay magdudulot ng malinaw na kahihinatnan.
4️⃣ Pagpapalakas ng Deterrence
Sa kabuuan, ang wika ng pahayag ay naglalayong palakasin ang deterrence posture ng Iran—isang pagsisikap na pigilan ang agresyon sa pamamagitan ng malinaw na pagtukoy sa gastos at panganib ng anumang paglabag.
