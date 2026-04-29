Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :
May mga opsyon ang Iran sa larangan ng langis na, gamit ang mga ito, ay maaari nitong ipagpatuloy ang pagtitimpi sa pangmatagalan.
May maraming “baraha” ang Iran na maaari nitong gamitin upang maiwasan ang paghinto ng produksyon ng sarili nitong langis dahil sa pagbara/paghihigpit ng Amerika.
Kasabay ng paglikha ng problema kay Trump ng pagkabalaho sa kipot ng Hormuz, may karagdagang kapasidad sa pag-iimbak ang Iran at maaari nitong maipadaan ang ilan sa mga oil tanker nito sa kabila ng pagbara. Kaya posible nitong mapanatili ang pagtutol sa presyur nang mas matagal.
Sinasabi ng mga analyst na kayang ihinto ng Iran ang produksyon nito nang hindi nagkakaroon ng “malubhang pagbagsak ng pressure sa mga field,” at maaari rin itong gumamit ng ibang paraan gaya ng paglipat sa rutang panlupa o paggamit ng mas maliliit na oil tanker.
Sa kabilang banda, ang patuloy na pagkakasara ng kipot ay nagdulot ng malaking bawas sa produksyon ng ilang bansang nakapaligid sa Golpo [Persian/Gulf] na walang alternatibong ruta para sa pagluwas ng langis.
