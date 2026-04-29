Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 : .
Al Jazeera: Nanaig ang mga “Lego-style” na video ng Iran sa digmaan ng mga naratibo laban kay Trump.
Sa isang artikulong inilathala sa website ng Al Jazeera na may pamagat na “Paghihiganti para sa Lahat,” nakasaad:
Ang mga video na ginawa ng Iran gamit ang artificial intelligence sa estilong Lego, sa pamamagitan ng paggamit ng katatawanan, kulturang popular, at simpleng mga naratibo, ay mabilis na kumalat sa social media at nagpakita ng negatibong imahe tungkol kay Trump at sa mga patakaran ng Amerika.
Ang mga nilalamang ito, na kadalasang inilalabas nang napakabilis at kasabay ng mga pangyayari sa digmaan, ay nakakuha ng “milyun-milyong panonood” at ayon sa mga analyst, sa pagsasama ng aliwan at mensaheng pampulitika, naging isang mabisang kasangkapan ang mga ito sa paghubog ng pandaigdigang opinyon at sa kompetisyon ng mga naratibo sa panahon ng digmaan.
........
328
Your Comment