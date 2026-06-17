Video| Évian-les-Bains, France – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 17, 2026) – Sa huling araw ng G7 summit sa France, si Donald Trump, Pan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Évian-les-Bains, France – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 17, 2026) – Sa huling araw ng G7 summit sa France, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa pagpasok sa morning session habang ang iba pang mga lider ay nakaupo na sa kanilang mga upuan, ay nagsabi: "Ako ang boss." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong si Emmanuel Macron, Pangulo ng France, bilang host ng tatlong-araw na pagpupulong na ito sa lungsod ng Évian-les-Bains, ay namamahala sa mga sesyon.
Sa mga huling araw ng summit, si Trump ay sinalubong ng relatibong pagtanggap ng mga European leader sa paunang kasunduan sa Iran, bagaman ang mga hindi pagkakasundo sa digmaan sa Ukraine, mga taripa sa kalakalan, at ang papel ng Amerika sa NATO ay manatili. Ang summit ngayong taon ay natapos sa pagtatangka ni Macron na mapanatili ang isang kapaligiran ng kooperasyon sa pamamagitan ng pag-imbita kay Trump sa hapunan sa Palasyo ng Versailles.
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