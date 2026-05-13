Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Tinalikuran na ng Pransya ang estratehiya ng pagtatatag ng malalaking base militar sa ibang bansa.
Ayon kay Emmanuel Macron sa panayam sa magasin na “Jeune Afrique”:
Hindi na kami sumusunod sa lohika ng pagkakaroon ng malalaking base militar sa ilang rehiyon ng mundo.
Ang ganitong mga hakbang ay hindi na nauunawaan at itinuturing bilang kasangkapan ng neo-kolonyalismo.
Ang ganitong uri ng relasyon (sa pagitan ng mga bansa) ay hindi na malusog at kinakailangan nang repasuhin.
