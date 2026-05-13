Vide| Protesta laban sa digmaan kontra Iran sa pagpupulong ng Lockheed Martin at Politico

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Protesta laban sa digmaan kontra Iran sa pagpupulong ng Lockheed Martin at Politico.
Ang pinagsamang pagpupulong ng kompanyang armas na Lockheed Martin at ng peryodikong Politico hinggil sa mga usaping pangseguridad ay hinarap ng protesta at pagkaantala mula sa isang grupo ng mga aktibistang laban sa digmaan. Kinondena ng mga nagpoprotesta ang papel ng mga kompanyang armas sa mga digmaan sa Gaza, Iran, at Lebanon.
Sa gitna ng mga protesta, pinainit ng mga aktibista ang atmospera ng pagpupulong sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga islogang gaya ng, “Paano ninyo nagagawang tawaging ‘ginintuang pagkakataon’ ang pagpatay sa aming mga tao?” Mahigpit din nilang binatikos ang gawain ng Lockheed Martin sa pagtustos ng mga sandatang pandigma.
