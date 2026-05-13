Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Guardiola, sa Suporta kay Yamal: "Ang Kanyang Paninindigan ay Dapat Ipagmalaki".
Si Pep Guardiola, ang punong tagapamahala (manager) ng Manchester City, bilang tugon sa mga kritisismo laban kay Lamine Yamal, ang batang bituin ng Barcelona, dahil sa kanyang pagsuporta sa Palestine, ay nagdiin na ang mga manlalaro ng football ay may karapatang magbigay ng pahayag tungkol sa mga usaping makatao at pampulitika.
Bilang sagot sa isang reporter na nagtanong kung dapat bang umiwas ang mga manlalaro sa pagtalakay ng mga bagay na labas sa kanilang larangan, sinabi ni Guardiola: "Hindi ba't hindi ka rin dapat makialam sa mga bagay na hindi mo naman nasasakupan? Nandito ka para magtanong lamang tungkol sa laro ng Crystal Palace."
Dagdag niya: "Ngunit sasagutin ko... Ang mga futbolista ay huwaran ng milyun-milyong tao, at ang kanilang tinig ay may malaking impluwensya, kaya't may karapatan silang ipahayag ang kanilang opinyon kung kinakailangan."
Ipinagpatuloy ng Espanyol na tagapamahala: "Kung ang iyong pamilya ay nasa ilalim ng mga guho ng kanilang mga bahay doon, tatayo ka pa ba rito at pag-uusapan ang isang manlalaro na tumatakbo para sa bola? Tiyak na hindi."
Binigyang-diin ni Guardiola: "Hindi ikaw ang magdidikta kung ano ang ating pag-uusapan, at ang paninindigan ni Lamine ay isang bagay na dapat ipagmalaki; isang paninindigan na ngayon ay naging paksa ng usapan ng buong mundo.
