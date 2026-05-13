Video| Pag-amin ng matataas na opisyal na Amerikano sa BBC hinggil sa pagkapuwersa ni Trump sa harap ng Iran

Pag-amin ng matataas na opisyal na Amerikano sa BBC hinggil sa pagkapuwersa ni Trump sa harap ng Iran
Sinabi ni David Schenker, dating katulong na kalihim ng estado ng Estados Unidos at nakatataas na tagapayo sa patakaran sa administrasyong George W. Bush Jr., na si Trump ay pagod na sa mga Iranian at hindi na nais na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Iran. Dagdag pa niya, nakakagulat at hindi inaasahan na hindi sumusuko ang mga Iranian sa mga kondisyon ni Trump.
