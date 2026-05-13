Video| Ikalawang pag-atake ng Israeli drone sa timog ng Beirut sa loob ng wala pang isang oras

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:-
Ikalawang pag-atake ng Israeli drone sa timog ng Beirut sa loob ng wala pang isang oras.
Ipinahayag ng mga sangguniang pangbalita ang pag-atake ng ikalawang drone ng rehimeng Israel sa isang sasakyan sa baybaying highway ng Al-Jiyah.
Ito na ang ikalawang pagkakataon sa loob ng mga nakalipas na oras na tinarget ng mga Israeli drone ang mga sasakyang dumaraan sa mahalagang rutang pang-ugnayan na ito sa timog ng kabisera.L
..........
328
Your Comment