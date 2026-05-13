Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Ang pag-aktibo ng ISIS sa Syria sa pamamagitan ng taktika na “mga nag-iisang lobo”.
Ayon sa ilang ulat, may mga aktibidad ang teroristang grupo na ISIS sa Syria na naglalayong umatake sa mga puwersang panseguridad at sa hukbong sandatahan ng Syria, gamit ang taktika ng “mga nag-iisang lobo” at mga gawaing pagpatay.
Nagbabala rin ang United Nations na ang ISIS at ang mga sangay nito ay patuloy na kumukuha ng mga dayuhang elementong terorista sa Syria at Iraq, at pinapalakas ang kanilang paggamit ng mga makabagong teknolohiya, habang pinananatili rin ang kanilang mga pinagkukunan ng pondo.
