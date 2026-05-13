Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Nabigo ang ikapitong botohan sa Senado ng Estados Unidos upang wakasan ang digmaan laban sa Iran.
Sa ikapitong pagkakataon, ibinasura ng Senado ng Estados Unidos ang panukalang resolusyon na naglalayong ihinto ang digmaan laban sa Iran.
Halos nagkaisa ang mga Republikano upang hadlangan ang unang pagtatangka mula nang lampasan ni Trump ang itinakdang 60-araw na palugit para sa pagkuha ng pahintulot mula sa Kongreso para sa digmaan.
