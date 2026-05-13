CBS News: Sa kabila ng pagganap bilang tagapamagitan sa sigalot ng Iran at Amerika, pinayagan ng Islamabad ang Tehran na iposisyon ang kanilang mga sa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- CBS News: Sa kabila ng pagganap bilang tagapamagitan sa sigalot ng Iran at Amerika, pinayagan ng Islamabad ang Tehran na iposisyon ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid pandigma sa mga paliparan ng Pakistan.
Idinidiin ng mga opisyal ng intelihensya ng Amerika na mayroong ilang Iranian transport at fighter jets na namataan sa mga paliparan sa probinsya ng Balochistan, Pakistan.
Ang mga paggalaw na militar na ito ay nagaganap sa kabila ng pag-asa ng gobyerno ng Amerika na ang Pakistan, bilang isang mahalagang kaalyado sa labas ng NATO, ay iiwas sa pagbibigay ng mga pasilidad militar sa mga nagtutunggaliang panig.
Ang mapangahas na hakbang na ito ng Islamabad ay nakagambala sa mga pagsisikap ng Washington na ihiwalay sa militar ang Tehran, at nagtatanim ng mga seryosong katanungan tungkol sa katapatan ng matagal nang kaalyado ng Amerika sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya.
Naniniwala ang mga analista na ang hakbang na ito ay maaaring makaapekto sa ugnayan ng depensa ng Pakistan sa Amerika at maging sanhi ng muling pagsusuri sa tulong militar ng Washington sa bansang ito.
