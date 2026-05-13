Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Reaksyon ni Zahran Mammadani sa pagtaas ng presyo sa Amerika dahil sa pakikipagdigma sa Iran.
Alkalde ng New York
Ang inflation ay nasa pinakamataas na antas sa loob ng tatlong taon. Lahat ay mas mahal na—mga produktong pagkain, gasolina, serbisyong pangkalusugan, at mga tiket sa eroplano.
Simple lang ang kalkulasyon. Ang bawat dolyar na ginagastos sa labas ng bansa para sa digmaan ay isang dolyar na sana’y magagamit sa loob ng bansa para ipangbayad sa gastusin ng isang marangal na pamumuhay. Oras na para baguhin ang “katumbasan” ng ganitong sistema.
..........
328
Your Comment