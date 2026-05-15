Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Trump: Napakatalinong Sinabi ng Pangulo ng Tsina na ang Amerika ay Patungo sa Pagbagsak; Ngunit Ito ay Nangangahulugan ng Nakaraan!.
Nagsulat si Donald Trump sa Truth Social:
Nang matalinong sabihin ni Pangulong Xi na ang Estados Unidos ay isang bansang patungo sa pagbagsak, malamang ang tinutukoy niya ay ang malaking pinsalang naranasan natin sa apat na taon ng pamumuno ni Joe Biden, na tinawag niyang "tulog," at sa diwa na iyon, siya ay ganap na tama.
Ang ating bansa ay nagdusa ng malaking pinsala dahil sa mga bukas na hangganan, mataas na buwis, pagtataguyod ng pagbabago ng kasarian para sa lahat, pagkakaroon ng mga lalaki sa palakasan ng kababaihan, mga patakaran sa pagkakaiba-iba at pagiging kasama, mga sakuna sa kasunduang pangkalakalan, matinding pagtaas ng krimen, at marami pang iba!
