Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Alitan sa Golpo [Persian] ay Nagdala sa Industriyang Petrokemikal ng Europa sa Bingit ng Pagguho.
Financial Times:
Ang mga suliranin ng industriyang petrokemikal ng Europa—na kasalukuyang humaharap sa mataas na presyo ng enerhiya, mahinang demand, at mas murang kompetisyon mula sa Tsina—ay lalo pang tumitindi.
Sa daungan ng Rotterdam, isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na mga kumpol ng petrokemikal sa buong mundo, umiiral ang isang kritikal na kalagayan; dalawa sa sampung kumpanyang kabilang sa kumpol na ito ang nagsara na ng kanilang mga planta.
