Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tigilan ang Pagsisikap na Humanap ng Daan Palabas sa Krisis sa Iran; Walang Umiiral na Ganitong Landas.
The New York Times:
Ang sagupaan sa Iran ay nagdulot ng mga pundamental na pagbabago sa heopolitikal na mapa, at wala nang pagbabalik sa kalagayan bago ang digmaan.
Ipinakita ng tunggaliang ito na ang Iran ay higit na matatag at may kakayahan kaysa sa inaakala ng mga opisyal ng Estados Unidos. Hindi lamang naging mas matapang ang Iran dahil sa pagtindig laban sa isang superpower, kundi nakamit din nito ang mga bagong mekanismo ng impluwensiya laban sa pandaigdigang ekonomiya at sa mahahalagang lagusan nito.
Maging ang isang panlabas o simbolikong kasunduan upang mapanatili ang anyo ng diplomasya ay hindi makapapawi sa mga pinsalang naidulot o sa mga kahinaang nalantad ng Estados Unidos. Ang pag-aakalang ang pagtutok sa paglabas ay isa nang estratehiya ay isa lamang ilusyon.
