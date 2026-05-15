Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Bloomberg: Sinubukan ng United Arab Emirates noong unang bahagi ng digmaan na hikayatin ang Saudi Arabia at iba pang mga bansa na salakayin ang Iran, ngunit nabigo ito.
Si Mohammed bin Zayed, pinuno ng United Arab Emirates, ay tumawag sa telepono sa iba pang mga pinuno ng rehiyon, kabilang si Mohammed bin Salman, sa simula ng digmaan at nanawagan na ilunsad ang isang sama-samang kampanyang militar laban sa Iran, ngunit tinanggihan ng ibang mga bansa ang kaniyang panukala.
Sa panahong iyon, nais din ng administrasyong Trump na makiisa ang Saudi Arabia at Qatar sa planong militar ng United Arab Emirates laban sa Iran.
