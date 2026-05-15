Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Pagbabago ng Pananaw ni Trump Tungkol sa mga Tsino na Mamimili ng Langis ng Iran!.
Trump:
Wala akong hiningi sa Pangulo ng Tsina na buksan ang Strait of Hormuz.
Hindi ko hiniling sa Pangulo ng Tsina na pilitin ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz.
Pinag-aaralan ko ang pag-aalis ng mga parusa laban sa mga kumpanya ng langis ng Tsina na bumibili ng langis ng Iran at magdedesisyon ako tungkol dito sa lalong madaling panahon.
Nang pag-aralan ko ang alok ng Iran, ang unang bahagi nito ay hindi katanggap-tanggap, kaya tinanggihan ko ang alok.
Hindi na ako maghihintay pa nang mas matagal; dapat nilang pirmahan ang kasunduan.
Winasak na namin ang militar ng Iran at marahil ay kailangan naming magsagawa ng isang maliit na paglilinis.
..........
328
Your Comment