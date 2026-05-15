Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Mga Ulat ng U.S. Intelligence Tungkol sa Underground Missile Capabilities ng Iran ay Nakagulat kay Trump.
Middle East Monitor:
Ang mga bagong pagtatasa ng seguridad ay nagpapahiwatig na ang lawak at pagiging kumplikado ng mga underground missile network ng Iran ay lumampas sa mga naunang pagtatantya, na nagdulot ng reaksyon mula sa matataas na opisyal ng U.S.
Nakatuon ang mga ulat ng intelligence sa pagkakaroon ng malawak na mga lungsod ng missile at mga underground launch base na lubos na lumalaban sa mga karaniwang aerial attack.
Ang mga nakatagong kakayahang ito, na nagbibigay-daan para sa biglaang paglulunsad at mabilis na paglipat, ay nagdudulot ng isang seryosong hamon sa mga istratehiya ng opensibang militar ng Washington at nagpapahiwatig ng pagkabigo sa bahagi ng mga nakaraang aktibidad sa pagmamatyag.
