Video| Pagbagsak ng 1 bilyong dolyar na mga higante gamit ang 20,000 dolyar na drone! / Paano winasak ng Iran ang pinakamahusay na mga defense system

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbagsak ng 1 bilyong dolyar na mga higante gamit ang 20,000 dolyar na drone! / Paano winasak ng Iran ang pinakamahusay na mga defense system ng Amerika.
Ben Swan, Amerikanong mamamahayag at TV host:
Kung babalik tayo sa unang Gulf War noong 1991. Iyon ang panahon ng ating pagmamalaki sa Patriot missiles, ngunit noong 2026, hindi na ito totoo at pinatunayan lamang ito ng Iran.
Mayroong pitong radar aircraft sa mundo, ngayon anim na lamang ang natitira, dahil ang isa ay nahati ng isang drone.
Ang THAAD radar ay nagkakahalaga ng isang bilyong dolyar bawat isa at mayroong pito sa kanila. Ngayon, mga dalawa na lamang ang natitira, dahil winasak sila ng Iran. At ginawa nila iyon gamit ang mga drone na nagkakahalaga lamang ng 20,000 dolyar.
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