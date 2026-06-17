Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinalalawak ng Israel ang military operations nito sa timog Lebanon.
Iniulat ng tagapagbalita ng Al Jazeera:
Sinimulan ng hukbo ng Zionist regime ang mga pag-atake sa ilang lungsod sa timog Lebanon sa pamamagitan ng artillery bombardment, ipinahayag din ng hukbo ng Israel na hinarang nito ang mga missile ng Hezbollah.
Sa gitna ng mga usapan tungkol sa presyon at pamumuna ng Amerika sa pagpapalawak ng operasyon sa Lebanon at ang epekto nito sa landas ng rehiyonal na pag-unawa, iniulat ng Israeli at American sources ang pagkakaroon ng pampulitika at military na hindi pagkakasundo tungkol sa pamamahala ng paghaharap na ito sa timog Lebanon.
Beirut – Al Jazeera (Hunyo 17, 2026) – Ang hukbo ng Zionist regime, sa pamamagitan ng mga bagong artilerya at air attacks, ay pinalawak ang military operations nito sa timog Lebanon at tinarget ang ilang lungsod kabilang ang "Al-Bayyad," "Al-Qantara," at "Tayra." Inangkin din ng hukbo ng Israel na hinarang nito ang ilang missile na pinaputok ng Hezbollah. Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong ang Washington at Tel Aviv ay lubhang nagkakasalungat tungkol sa pamamahala ng paghaharap sa timog Lebanon. Iniulat ng Israeli at American sources ang pagkakaroon ng malalim na pampulitika at military na lamat sa pagitan ng dalawang panig; kung saan si Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Israel, sa kabila ng tahasang pagtutol ni Donald Trump, ay nagbigay-diin sa pagpapatuloy ng pananakop at pagpigil sa pagbabalik ng mga Lebanese na lumikas. Ang mga hindi pagkakasundo na ito ay lumalala sa panahong ang pag-unawa ng Iran at Amerika ay nagbibigay-diin sa agarang pagtigil ng mga pag-atake sa lahat ng larangan at ipinahayag din ni Trump ang kanyang pagtutol sa pagpapalawak ng operasyon ng Israel.
..........
328
Your Comment