Video| Trump: Ang Ulat ng New York Times Tungkol sa Pananatili ng Kapangyarihang Pangmilitar ng Iran ay Maling Balita

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Trump: Ang Ulat ng New York Times Tungkol sa Pananatili ng Kapangyarihang Pangmilitar ng Iran ay Maling Balita.
Reporter: Nakita mo ba ang mga ulat tungkol sa kakayahang pangmilitar at mga natitirang platform sa paglulunsad ng mga missile?
Trump: Oo. Sa tingin ko ito ay pekeng balita mula sa New York Times. Malamang na 80 porsyento ng kanilang mga missile launcher ay nawasak na. Ang kanilang kakayahang gumawa ng missile ay nawasak ng mga 80 hanggang 85 porsyento.
Reporter: Ngunit ang mga ulat mula sa intelligence ay nagsasaad na...
Trump: Walang intelligence report. Ito ay pekeng balita mula sa New York Times.
