Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa patuloy na digmaan ng Iran, ang White House ay nahihirapan sa pagpapababa ng presyo ng gasolina.
Japan Times:
Sinusuri ng mga opisyal ng gobyerno ng Estados Unidos ang datos ng merkado upang matukoy kung ang pambansang average na presyo ay maaaring umabot sa $5 bawat galon, habang ang datos ay nagpapakita na pitong estado ang lumampas na sa hangganang ito.
Ang mga alalahanin ng administrasyon ay lumalala dahil sa pagtalon ng pag-export ng langis at gasolina ng Estados Unidos sa hindi pa nagagawang antas, na hinihimok ng mga mamimili sa Asya at Europa para sa kanilang kinakailangang suplay ngunit nabawasan ang mga panloob na reserba ng Amerika.
