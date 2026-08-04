Video| Ang Arbae'in ay Hindi Nakakakilala ng mga Hangganan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Arbae'in ay Hindi Nakakakilala ng mga Hangganan; Ang Pagtitipon ni Hussein sa Lungsod ng Toronto, Canada.
Isang pagtitipon ng mga tagasunod ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang ginanap sa lungsod ng Toronto, Canada, bilang paggunita sa Arbae'in. Ang kaganapan ay nagpakita ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa buong mundo sa kanilang pagmamahal kay Imam Hussein at sa kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanyang mensahe ng paglaban at katarungan.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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