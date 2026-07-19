Ang seremonya ng paggunita kay Hojatoleslam Dr. Farmi Abdulhakim ay idinaos sa ilalim ng pangangasiwa ng ABNA News Agency

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang seremonya ng paggunita sa yumaong si Hojatoleslam Dr. Farmi Abdulhakim, Editor ng Philippine Section ng ABNA News Agency, ay idinaos kaninang umaga sa presensya ni Ayatollah Ramezani, Pangkalahatang Kalihim ng Pandaigdigang Kapulungan ng Ahl al-Bayt, sa prayer hall ng kapulungang ito sa Qom.
Sa seremonyang ito, na inorganisa ng ABNA News Agency, si Hojatoleslam wal-Muslimin Seyyed Abulhassan Nawab, sa kanyang talumpati, ay nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ng banal na klerigong ito at nagpaliwanag ng kanyang mga katangian at ang kahalagahan ng kanyang mga gawaing pangmisyon sa Silangang Asya at Pilipinas.
Sinimulan ni Hojatoleslam wal-Muslimin Seyyed Abulhassan Nawab ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng paglalarawan sa yumaong si Dr. Farmi Abdulhakim bilang "isang napakamamahal na kapatid, isang dayuhan, isang migrante, at isa sa mga napakabuting kaibigan," at ipinanalangin na siya ay pagkalooban ng mataas na antas sa kabilang-buhay.
Sa pagtukoy sa akademikong background ng yumaong ito, sinabi niya na si Dr. Abdulhakim ay naging estudyante ng Unibersidad ng mga Relihiyon at Denominasyon mula noong 2018, sa larangan ng "Wahhabism Studies," at ang kanyang pagpili sa larangang ito ay ganap na may layunin at batay sa mga pangangailangan ng rehiyon ng Pilipinas, upang matapos niyang makamit ang kanyang doctorate degree, siya ay maging pinagmulan ng malalaking serbisyo sa mundong Islam at sa kanyang sariling bayan, bagama't hindi siya binigyan ng panahon ng kamatayan.
Ang Pangulo ng Unibersidad ng mga Relihiyon at Denominasyon ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng mahirap na kalagayan ng Pilipinas at tinawag ang bansang ito bilang isang rehiyon na "naaapi, pinagkaitan, at mahirap," na sa loob ng maraming dekada ay napinsala ng mga naangkat na kaisipan mula sa Saudi Arabia at nahuli sa pag-unlad sa mga lugar tulad ng Mindanao.
Sa pagpuri sa walang-pagod na diwa ng yumaong si Abdulhakim, inihambing niya ang mga gawaing pangkultura sa mga naturang rehiyon sa "pagtatanim ng puno ng walnut," na bagama't mabagal at matagal ang paglaki nito, ang mga bunga nito ay magtatagal ng daan-daang taon.
Idiniin ni Hojatleslam wal-Muslimin Nawab na ang maliliit at patuloy na pagsisikap ng mga taong tulad ni Dr. Abdulhakim ay sa huli ay magiging isang rumaragasang ilog at magbabago sa kapalaran ng mga Shiite at Muslim sa rehiyon.
Dapat tandaan na ang yumaong si Hojatoleslam Farmi Abdulhakim ay pumanaw matapos ang isang panahon ng malubhang karamdaman noong Miyerkules ng nakaraang linggo, 24 Tir 1405 (katumbas ng Hulyo 15, 2026).
Siya ay may pananagutan at naging editor ng Philippine site ng Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt nang higit sa 10 taon, at naging pinagmulan ng mga relihiyoso at kultural na bunga sa larangan ng media at misyon.
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