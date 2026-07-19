Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Dalawang lumalabag na barko sa hindi ligtas na ruta ng Strait of Hormuz ay naaksidente at dalawang iba pang barko ay tumigil sa pagpapatuloy ng hindi ligtas na ruta
Isinulat ng Naval Forces ng Islamic Revolutionary Guard Corps:
Ilang oras na ang nakalipas, apat na lumalabag na barko, sa pamamagitan ng panlilinlang at suporta ng mga teroristang Amerikano at sa pamamagitan ng pag-off ng kanilang mga navigation system at hindi pagpansin sa mga babala ng control base ng Strait of Hormuz ng Naval Forces ng IRGC, ay nagtangkang gumawa ng kaguluhan at lumabas mula sa Strait of Hormuz sa hindi ligtas na ruta, kung saan dalawa sa kanila ang naaksidente at tumigil sa kanilang pwesto, at ang dalawa pang iba ay tumigil sa pagpapatuloy ng kanilang ruta.
Ipinapahayag ng Naval Forces ng IRGC na ang kontrol ng Strait of Hormuz ay nasa ganap na kamay ng puwersang ito, at ang tanging ligtas na daanan ay ang tinukoy at inihayag na ruta, at hindi isang patak ng langis, gas, at kemikal na pataba ang dadaan sa Strait of Hormuz nang walang koordinasyon at pahintulot, tulad ng sinabi kanina.
Ang mga sasakyang-dagat na naiimpluwensyahan ng mga sinasabi ng kaaway na Amerikano at pumapasok sa hindi ligtas na ruta ay tiyak na maaksidente.
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