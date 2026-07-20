Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ibinahagi muli ni Trump ang pekeng tweet ni Masih Alinejad tungkol sa pinatay na terorista, si Erfan Esfandiari.
Inaangkin ni Alinejad sa tweet na ito na ang pinatay na terorista ay inosente at binuksan lamang ang pinto ng kanyang bahay sa mga nagpoprotesta.
Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang mga akusado sa kasong ito ay tinalian ng lubid ang mga pulis sa isang poste at matapos silang masugatan ng mga bato, ay binuhusan sila ng gasolina at sinunog, at habang ang mga pulis ay buhay pa, sila ay kinaladkad sa lupa at pinagsasaksak ng maraming beses sa kanilang mga katawan gamit ang kutsilyo at espada.
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