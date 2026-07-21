Video| Dating Abogado ni Trump: Siya ay Nagalit sa Milyun-milyong Paglilibing kay Ayatollah Khamenei

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Dating Abogado ni Trump: Siya ay Nagalit sa Milyun-milyong Paglilibing kay Ayatollah Khamenei.
Si Robert Barnes, dating abogado ni Donald Trump, ay nagsabi na ang Pangulo ng Amerika ay labis na nagulat at nagalit sa napakalaking pagdalo ng mga tao sa seremonya ng paglilibing kay Ayatollah Khamenei, at itinuring ito bilang isang personal na insulto. Idinagdag ni Barnes na pagkatapos noon, sinubukan ni Trump na ipakita ang kanyang superioridad sa pamamagitan ng pagdiin sa Iran at pagbubukas ng ruta ng pagpapadala sa Strait of Hormuz, ngunit sa kabila ng mga babala, minamaliit niya ang reaksyon ng Iran at sa huli ay nagulat sa tugon ng Tehran.
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