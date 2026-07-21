Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Binisita ni Charles III ang Unang Green Mosque sa Europa.
Ang Hari ng Britanya, si Charles III, ay bumisita sa Cambridge Central Mosque, ang unang green mosque sa Europa, at pinuri ang arkitektura at environmental technologies nito, kabilang ang mga solar panel, rainwater collection system, at sustainable energy systems. Bago pumasok sa prayer hall, hinubad ni Charles III ang kanyang sapatos, nakipag-usap sa mga miyembro ng Islamic community at mga mag-aaral, at inilarawan ang moske bilang isang natatanging halimbawa ng interfaith interaction na may mahalagang papel sa buhay ng mga Muslim at ng lungsod ng Cambridge.
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