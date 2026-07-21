Video| BBC: Hindi Maaring Balewalain ang Pambansang Pagpapakita ng Lakas sa Paglilibing sa Lider ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-BBC: Hindi Maaring Balewalain ang Pambansang Pagpapakita ng Lakas sa Paglilibing sa Lider ng Iran.
Si Mehrzad Boroujerdi, isang propesor sa unibersidad sa Amerika, ay nagsabi: "Sa paglilibing kay Ayatollah Khomeini, binanggit ang presensya ng 10 milyong katao, at ngayon ay pinag-uusapan ang presensya ng 20 milyon—ang mga ito, ayon sa kanya, ay nagpapakita ng lakas ng Islamic Republic sa parehong panloob at panlabas na dimensyon." Si Farzin Kalbasi, isang political analyst, ay nagsabi: "Ang paglilibing kay Ayatollah Khamenei, at lalo na ang pagdaraos nito sa Iraq, ay nagpapakita ng lakas ng Islamic Republic sa labas ng mga hangganan ng Iran at nagpapahiwatig ng lalim ng impluwensya nito."
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