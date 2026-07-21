Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Reuters: Ang Pag-export ng Crude Oil ng Saudi Arabia ay Bumaba sa Pinakamababang Antas.
Ang pag-export ng crude oil ng Saudi Arabia ay bumaba sa ikatlong magkakasunod na buwan noong Mayo, na umabot sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Ang datos na ito, na inilabas ng Joint Organizations Data Initiative (JODI) noong Martes, ay nagpapakita na ang labanan sa pagitan ng Amerika at Iran ay nakagambala sa produksyon ng mga kargamento ng langis sa buong Persian Gulf.
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