Video| Mga Larawang Pang-satellite ng Malawakang Pinsala sa Al-Ahmadi Oil Export Terminal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Larawang Pang-satellite ng Malawakang Pinsala sa Al-Ahmadi Oil Export Terminal.
Ang mga larawang pang-satellite na kinunan noong Hulyo 18 ay nagpapakita ng malalaking haligi ng usok na tumataas mula sa daungan ng Al-Ahmadi sa Kuwait, kasunod ng mga pag-atake ng Iran sa pasilidad ng langis na ito .
Kinumpirma ng Kuwait Petroleum Corporation (KPC) na ang isang pangunahing pasilidad ng langis sa lugar ay paulit-ulit na tinamaan, na nagdulot ng "malaking pinsala sa ari-arian" at ikinasugat ng ilang tao . Iniulat din ng mga pag-atake ang pinsala sa mga pangunahing refinery sa Mina Al-Ahmadi at Mina Abdullah complex, na pinilit ang mga ito na magsagawa ng preventive shutdowns . Inangkin ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na ang pag-atake ay naglalayon sa isang fuel terminal na ginagamit ng US Navy .
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